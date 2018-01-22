” البيئة ” : لا إصابات جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N8

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 لم تسجيل ايه إصابة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3652 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الايجابية منها 109 ، فيما ذكرت الوزارة ان مشاريع الدواجن تخلصت خلال الاسبوع الماضي من ٧٤٠١١٠ طير .

كما أوضحت الوزارة ان عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 11بلاغ، فيما بلغت عدد الاستفسارات 45 استفساراً ووصل اجمالي عدد الاستفسارات والبلاغات 1965، فيما تستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.