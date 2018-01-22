بالفيديو.. احتجاجات للمعلمين في يزد الإيرانية لعدم صرف مستحقاتهم
اندلعت مظاهرات احتجاجية للمعلمين اليوم الإثنين في محافظة يزد الإيرانية ، اعتراضًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من 10 أشهر .
وخلال التظاهرات ، حملت معلمة لافتة دونت عليها ” أنا معلمة متقاعدة وأعاني من مرض ولن أرضى ولا غيري يرضى أن تذهب أموالنا إلى سوريا أو فلسطين أو العراق ” .
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فيديو | مظاهرات احتجاجية للمعلمين في محافظة #يزد الإيرانية احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم لأكثر من 10 أشهر. #همسايه #انتفاضة_الشعب_الإيراني #آزادى_ايران #IranProtests pic.twitter.com/e9S4gW84m1
— همسايه (@Hmsayh) January 22, 2018
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