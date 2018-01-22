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بالفيديو.. احتجاجات للمعلمين في يزد الإيرانية لعدم صرف مستحقاتهم

بالفيديو.. احتجاجات للمعلمين في يزد الإيرانية لعدم صرف مستحقاتهم
طهران(صدى):

اندلعت مظاهرات احتجاجية للمعلمين اليوم الإثنين في محافظة يزد الإيرانية ، اعتراضًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من 10 أشهر .

وخلال التظاهرات ، حملت معلمة لافتة دونت عليها ” أنا معلمة متقاعدة وأعاني من مرض ولن أرضى ولا غيري يرضى أن تذهب أموالنا إلى سوريا أو فلسطين أو العراق ” .


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