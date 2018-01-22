” السيسي ” : سيتم تنفيذ كافة المشروعات مهما كانت شخصية الرئيس الموجود

القاهرة(صدى):

أكد فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن جميع المشروعات التي بدأها ومنها مشروع قناة السويس كانت قيد الدراسة قبل وصوله للسلطة، وإن الدولة كانت طيلة السنوات الثلاثين أو الأربعين الماضية تدرس مشروعات عدة، بعضها تم تنفيذه، وبعضها تأجل لعدة أسباب، لكن عندما حانت الفرصة نفذت الدولة مشروعاتها.

وأضاف ” السيسي ” ، خلال الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر ” حكاية وطن ” الذي عقد على مدار 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، أن مرفق السكة الحديد صدرت دراسات لتطويره وتأهيله قبل وصول الحكومة الحالية للسلطة، مؤكدا أنه يوجد تخطيط إداري للمشروعات، وعندما يحين التوقيت ويتوفر التمويل، يبدأ التنفيذ على الفور.

وأشار فخامة الرئيس المصري، إلى أن بناء الدول يحتاج ما بين 16 عاما إلى 20 عاما، لكنه يحاول إعادة بناء الدولة المصرية في 8 سنوات فقط، مؤكدا أن كافة المشروعات سيتم مواصلة تنفيذها مهما كانت شخصية الرئيس الموجود.

جاء ذلك خلال توجيه أحد الشباب سؤالا للرئيس حول ماذا سيفعل إذا لم يوفق في الانتخابات؟، وهل الرئيس الجديد سيكمل ما بدأه من مشروعات؟.