بالصور.. افتتاح مشروع ” تقييم القيادات الإدارية بالوزارة “

علي القحطاني (صدى):

افتتح نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، صباح اليوم الإثنين، في مركز الملك سلمان بمعهد الإدارة العامة بالمركز الرئيسي بالرياض مشروع ” تقييم القيادات الادارية بوزارة الخدمة المدنية ” والذي يهدف إلى رفع أداء الموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية وتحديد وتطوير الكفاءات القيادية.

وشترك الحضور مدير عام مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة الدكتور صلاح السليمي، ومدير عام الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عماد اللحيدان.

وأستهل معاليه في بداية الاجتماع التعريفي لإطلاق هذا المشروع بالترحيب بالحضور والمشاركين، مؤكدا بأن ذلك يأتي في إطار مبادرات برنامج التحول الوطني (2020) وتماشيا مع رؤية المملكة (2030) حيث قامت وزارة الخدمة المدنية بإطلاق حزمة من المشاريع تهدف إلى رفع أداء الموارد البشرية في الوزارة، وتحديد وتطوير الكفاءات القيادية.

وأشار الملفي، إلى أن هذا المشروع سوف يسهم في إمكانية الاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة وأصحاب الأداء العالي من موظفي الوزارة ممن يحمل درجة الماجستير أو ما يعادلها أو من يتوفر لديه دبلوم لمدة سنتين بعد الدرجة الجامعية، بغض النظر عن مجال التخصص لغرض تمكين المميزين منهم.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج الخاص بموظفي وزارة الخدمة المدنية ضمن العمل المتواصل الذي تقوم به الوزارة لبرنامج التحول الوطني للوصول إلى توافق بين أهداف العمل والموظف وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.