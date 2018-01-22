مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

واس(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 32.41 نقطة ليقفل عند مستوى 7480.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 158 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مبكو, وأمانة للتأمين, وسلامة, والحمادي, واليمامة للحديد الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات دار الأركان, والكيميائية, وبترو رابغ, وتهامة, وإتحاد إتصالات, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.22% و 2.42% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية, والإنماء, والخضري، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15.42 نقطة ليقفل عند مستوى 3068.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 39 ألف سهم تقاسمتها 285 صفقة.