مدير تعليم الأفلاج يطمئن على سير الدراسة و 55 مشرف يتابعون الانتظام بالمدارس

حمود العنزي (صدى):

تفقد مدير التعليم في محافظة الأفلاج محمد الزايد سير العملية التعليمية خلال جولة ميدانية على بعض مدارس المحافظة وذلك تزامناً مع انطلاقة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني كما شارك الزايد في توزيع الكتب الدراسية على طلاب بعض المدارس .

وتنفيذاً لتوجيهات مدير التعليم الأفلاج محمد الزايد نفذت الإدارة خطتها التربوية بشأن تعزيز انضباط الطلاب وانتظامهم بالمدارس مطلع الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني حيث تابع 55 مشرف تربوي الانتظام الدراسي بأكثر من 200 جولة ميدانية على جميع مدارس المحافظة الحكومية والأهلية وذلك من أجل تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب بأهمية المواظبة على الدراسة من أول يوم دراسي وأثره الإيجابي في تحصيلهم الدراسي .