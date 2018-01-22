تويوتا هايلوكس Invincible 50 Chrome Edition تحتفل بالذكرى الخمسين

أوروبا(صدى):

في 21 مارس 1968 أطلقت تويوتا لأول مرة طراز هايلوكس في اليابان ثم أطلقته بعد ذلك بعام في أوروبا ، واليوم تطلق نسخة خاصة منه أطلقت عليها Invincible 50 Chrome للاحتفال بالذكرى الخمسين لهذه السيارة البيك أب.

ولاتزال هايلوكس تعتبر واحدة من أنجح الشاحنات في فئتها وباعت حتى الآن قرابة 18 مليون نسخة على مستوى العالم مما جعلها واحدة من أكثر الشاحنات شعبية في العالم. والنسخة الخاصة الجديدة من السيارة تأتي بعدد من الكماليات المختارة التي قالت عنها تويوتا أوروبا أنها تساهم في تمييز هذه النسخة الخاصة عن غيرها ولكنها في نفس الوقت تناسب الشاحنة وتناسب مختلف الأنشطة التي تستخدم فيها.

وتشمل هذه المزايا الاضافية قضبان كرومية على الصندوق الخلفي وعتبات جانبية وواقي كرومي أمامي وتحت السيارة مع واقيات سوداء لجوانب السيارة من الأمام وعجلات ألومنيوم 18 بوصة مع اضافات بلاستيكية على جسم الصندوق الخلفي.

وتظل الشاحنة محتفظة بنفس المحرك الديزل D-4D سعة 2.4 لتر بقوة 148 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر بجانب نظام ستارت ستوب لتحسين كفاء استهلاك الوقود في السيارة.