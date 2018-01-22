بالفيديو.. أحد رجال الدفاع يوجه رسالة تهديد للحوثيين من الحدود
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرقيب البطل سعيد القحطاني من أحد خنادق مطايا المجوس، بعدما تم اقتحامها وتطهيرها من العناصر الحوثية الإرهابية قبالة الخوبة.
ووجه الرقيب ” القحطاني ” رسالة خلال الفيديو للفارين من المواجهة من الميليشيات الحوثية، قائلا ” من وصل لهذه الحدود سوف ندمره ” .
الرقيب البطل سعيد القحطاني من خنادق
مطايا المجوس بعد اقتحامها وتطهيرها من
من #الحوثيين قبالة #الخوبة ورسالة منه
للجبناء الفارين من المواجهة: 🇸🇦
"من وصل لهذه الحدود سوف ندمره"#الحد_الجنوبي#جازان pic.twitter.com/kqpthHmRpp
— SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) January 22, 2018
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