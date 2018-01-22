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بالفيديو.. أحد رجال الدفاع يوجه رسالة تهديد للحوثيين من الحدود

بالفيديو.. أحد رجال الدفاع يوجه رسالة تهديد للحوثيين من الحدود
خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرقيب البطل سعيد القحطاني من أحد خنادق مطايا المجوس، بعدما تم اقتحامها وتطهيرها من العناصر الحوثية الإرهابية قبالة الخوبة.

ووجه الرقيب ” القحطاني ” رسالة خلال الفيديو للفارين من المواجهة من الميليشيات الحوثية، قائلا ” من وصل لهذه الحدود سوف ندمره ” .


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