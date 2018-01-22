بالصور.. الأمير منصور بن متعب يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية ليبيريا

عادل الحربي (صدى):

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين اليوم، مراسم تنصيب فخامة رئيس جمهورية ليبيريا المنتخب جورج ويا .

ونقل سموه لفخامة الرئيس جورج ويا، خلال لقائه به ضمن الاحتفالات التي أقيمت في العاصمة الليبيرية مونورفيا، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بهذه المناسبة ، وتمنياتهما لشعب ليبيريا الصديق بمزيد التقدم والازدهار .