الهيئة العامة للمواني تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

عادل الحربي(صدى):

افتتحت الهيئة العامة للمواني ” موانىء ” موقعها الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت بالنسختين العربية والإنجليزية، والذي يعد بمثابة المصدر الرسمي لكل مايتعلق بأعمال الهيئة والموانيء السعودية من أنشطة وأخبار وخدمات وغيرها، معتمدةً في ذلك على أحدث التقنيات؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين داخليًا وخارجيًا.

كما تشمل بدورها نظام المراسلات والإجراءات الداخلية في الهيئة، ويحتوي الموقع الرسمي للهيئة عبر صفحته الرئيسة على قوائم الخدمات الإلكترونية والإجراءات المختلفة، إضافًا إلى توضيح آلية عمل كل منها وتسلسل إجراءتها للتسهيل على مستخدمي تلك الخدمات.

ويقدم الموقع العديد من الخدمات لمستخدميه مثل: خدمة طلب استئجار المرافق، وخدمة الاستعلام عن الحاويات، وخدمات مواعيد السفن، وخدمة الاحصاءات، وتتبع المعاملات، وخدمة الترخيص وفواتير أصحاب البضائع، وذلك إلى جانب ربطها مع قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة العامة للمواني مثل: ” تويتر ” و ” فيس وبك ” و ” يوتيوب ” و ” نستجرام ” .

يذكرأن بدء الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة جاء على هامش استكمال متطلبات الهوية الجديدة للهيئة وعلامتها التجارية، واستمرارًا لعملية التطوير والتحديث لأعمالها وخدماتها.