البيئة: بدء تفعيل الربط الإلكتروني مع ” الجمارك ” لفسح الإرساليات الحيوانية والنباتية

سعيد العجل(صدى):

نفذت مساء أمس وزارة البيئة والمياه والزراعة أول عمليات الفسح الإلكتروني بالتعاون مع مصلحة الجمارك العامة تنفيذاً للأمر السامي القاضي بسرعة الربط الإلكتروني بمنظومة الاستيراد والتصدير الإلكترونية الموحدة.

وبين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتخطيط والميزانية الأستاذ عبدالرحمن الزغيبي أن الوزارة بدأت أول عمليات الربط عن طريق الشركة الحكومية ” تبادل ” في محجر ميناء جدة الإسلامي الذي تستورد المملكة من خلاله قرابة 90% من واردات المواشي، مشيراً إلى أن الربط الالكتروني يهدف إلى اختصار إجراءات الفسح من 3 أيام إلى ساعات معدودة، مؤكداً أن هذا الربط من شأنه أن يرفع من كفاءة العمل في المنافذ الجمركية والمحاجر الزراعية والحيوانية، إضافة إلى أن تسريع الإجراءات سيساهم في تقديم المنتجات الزراعية بشكل أفضل للمستهلك النهائي.

وقال الزغيبي ” إن هذا الربط يأتي في سياق دعم الأداء الحكومي ورفع القدرات اللوجستية للموانئ والمنافذ الجمركية تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما يعتبر أحد إنجازات الوزارة في التحول الرقمي والتعاملات الالكترونية في فرع (G2G) (قطاعات حكومية إلى قطاعات حكومية) ” .

من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر في الوزارة الدكتور أسامه الصالح، أن الربط يشمل استخراج الأذونات المسبقة للاستيراد من خلال بوابة ” أنعام ” الالكترونية، خلال ساعات، ودون الحاجة إلى مراجعة الإدارات العامة للزراعة التي تتبع لها منافذ الدخول.