” الربيعة ” : 1.5 مليار دولار تبرع دول التحالف للمساعدات في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية عبدالله الربيعة، اليوم الاثنين، تبرع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بـ1.5 مليار دولار للمساعدات في اليمن.

وأوضح ” الربيعة ” في مؤتمر صحافي لوزراء خارجية التحالف، وجود 77 شريكًا أمميًا ومحليًا لمركز الملك سلمان في تقديم المساعدات لليمنيين، لافتًا إلى أن المملكة تلتزم بتقديم مليار دولار من تبرع التحالف لليمن.

يُذكر أن وزراء خارجية دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اجتمعوا، اليوم الاثنين، في الرياض؛ لإطلاق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018.