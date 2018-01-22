انطلاق فولكس فاجن أماروك Dark Label المحدودة

برلين(صدى):

تسعى فولكس فاجن للمنافسة بقوة في فئة الشاحنات والواجن الفاخر لمنافسة مرسيدس X-Class بالتحديد ولهذا السبب قدمت نسخة خاصة من طراز أماروك باسم Dark Label. وترتكز هذه النسخة على اعلى اصدارات أماروك هاي لاين بسعر يبدأ من 46.370 دولار في بريطانيا.

وحملت السيارة طلاء خاص رمادي معدني باسم Carbon Steel مع لمسات داكنة عديدة بجسم السيارة تظهر في المرايا ومقابض الأبواب والصادم الخلفي مع ملصقات باسم Dark Label وعجلات 15 بوصة Rawson ألومنيوم.

كما زودت المقصورة بفرش الكانتارا للمقاعد وتبطين أسود للسقف وتطعيمات كرومية لامعة حول فتحات التهوية وفرش خاص للارضية مع نظام ترفيهي Discover Media بشاشة 6.3 بوصة ومرايا جانبية بطي كهربائي وقابلة للتعديل كهربائياً ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ومساحات مطر أوتوماتيكية .

وتأتي السيارة بمحرك ديزل سعة 3 لتر V6 بقوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر وترسل القوة للعجلات الاربعة للسيارة عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات. وبدأت بالفعل فولكس فاجن في قبول طلبات حجز السيارة التي سيقتصر انتاجها على 200نسخة مع بدأ تسليم السيارات المحجوزة في مايو.