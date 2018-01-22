جامعة ” طيبة ” تعتذر عن تعطل موقعها الرسمي والطلاب يبدون إنزاعجهم

حمود العنزي(صدى):

نشرت جامعة طيبة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” اليوم الإثنين، اعتذارًا عن صيانة موقعها الرسمي، ووعدت بإعادة العمل فيه خلال ساعات، حيث جاء هذا العطل متزامنًا مع عمليات الحذف والإضافة في بداية العام الدراسي الجديد.

وأبدى طلاب وطالبات الجامعة إنزاعجهم من ذلك، متخوفين من اضاعة الفرصة في تنسيق جداولهم الدراسية وأخذ الحضور والغياب، واصفين ذلك بـ ” ضعف الخدمات الالكترونية ” للجامعة.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور خالد آل مسعود، وكيل جامعة طيبة للشئون التعليمية، بأنه سوف يتم تمديد الأيام؛ لتعويض الطلبة عن أيام الحذف والإضافة المحددة لهم.

كما قال عبر الحساب الرسمي لموقع الجامعة على ” تويتر ” : ” انصافاً للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الأكاديمية الشاغرة، سيتم تعويض فترة التوقف فور إعادة تشغيل الأنظمة ” .