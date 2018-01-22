مدرب نابولي يكشف عن خطأ جسيم لرابطة الكالتشيو

طلال الغامدي(صدى):

وجه مدرب نابولي، ماوريتسيو ساري، الانتقاد اللاذع إلى رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم؛ على خلفية أخطاء جسيمة في قائمة المباريات.

وقال ” ساري ” ، إن مباريات نابولي المتصدر، تأتي عقب يوفنتوس حامل اللقب في الجولات ال مقبلة، موضحًا أنه لا يسمح بذلك.

وفي هذا السياق قال ” ساري ” : ” يمكن لرابطة الدوري أن تتوصل لحل وسط بأن نلعب في نفس التوقيت معاً، أو تسمح لنا بخوض بعض مبارياتنا قبلهم”.

وأضاف: “ أعتقد أن هذا حدث بحسن نية، لكنك تتعجب من قدرات من قرر هذا. إنه خطأ جسيم”، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن هذا الخطأ بحسن نية، إلا أنه خطأ جسيم لا يمكن تمريره ” .

وكانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي نشرت مواعيد مبارياتها في الجولات الـ7 المقبلة، حيث من المقرر أن يلعب الفريق القادم من تورينو أمام كييفو في الجولة المقبلة، قبل أن يستضيف نابولي منافسه بولونيا الأحد.