نتائج مباراتي نابولي وروما تشعل الترتيب في الدوري الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

يسعى ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، إلى اقتناص اللقب السابع على التوالي للدوري الإيطالي من أنياب منافسيه.

وشهدت مبارايات الدوري الإيطالي الأخيرة كثير من المتعة والإثارة والقوة، التي دائمًا ما تتميز بها منافسات الدوري الإيطالي، حيث فاز نابولي على فريق أتالانتا بهدف دون رد، بينما تمكن فريق بولونيا من الفوز على فريق بينيفينتو بثلاثية نظيفة.

ونجح ميلان في تحقيق انتصار ثمين بعد الفوز على فريق كالياري بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل فريق أودينيزي مع فريق سبال، بينما استطاع لاتسيو تحقيق الفوز الأكبر له في الدوري الإيطالي بعد فوزه على فريق كييفو فيرونا بخماسية مقابل هدف.

وفاجأ فريق سامبدوريا الجميع وتمكن من الفوز على فيورنتينا بثلاثية مقابل هدف، بينما واصل نادي روما نتائجه المخيبة حيث تعادل إنتر ميلان بهدف لكلًا منهما.

وأما عن ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي، يحتل نادي نابولي صدارة الدوري برصيد 54 نقطة، ويأتي بعده نادي يوفينتوس في المركز الثاني ب 50 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.