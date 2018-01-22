ضبط شخصين سرقا وافدين في الجوف

سهو الهشال(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/ يزيد بن سعود النومس أن مركز شرطة الفيصلية التابع لشرطة محافظة القريات تبلغ من وافد هندي الجنسية أنه اثناء خروجه من الصيدلية التي يعمل بها استوقفه شخصان على مركبة بيضاء اللون بدون لوحات يدّعون أنهم رجال أمن وطلبوا أوراقه الثبوتية وقاموا بسرقة محفظته وبها مبلغ مالي ولايتهم أحد بذلك.

كما تبلغ نفس المركز من وافد باكستاني الجنسية باليوم التالي عن تعرضه لنفس الحالة وسرقة محفظته وبها مبلغ مالي ولايتهم احد بذلك.

وكثفت شرطة محافظة القريات تحرياتها وتمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من التعرف على الشخصين وتم ضبطهم واتضح أنهم مواطنيين بالعقد الثاني من العمر وأقرا بذلك وجرى إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتعلن شرطة منطقة الجوف عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.