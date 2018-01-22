أفضل 10 وجهات سفر رومانسية

متابعات(صدى):

هل هناك شيء أكثر رومانسية من المشي مع شريك حياتك وقت غروب الشمس، والاستمتاع بالشواطئ الفيروزية، والنسيم العليل في فصل الربيع. لذا نستعرض لك 10 وجهات سفر رومانسية للمتزوجين الجدد، أو الأزواج الباحثين عن الاستجمام في عيد الحب مع الشريك، وقضاء رحلة لا تنسى أبداً.

جبل سان ميشيل

أفضل مكان طبيعي يبعث على الراحة ويوفر لك جواً رومانسياً، هو جبل سان ميشيل بفرنسا، ويقع الجبل وسط جزيرة حجرية صغيرة في نورماندي، مشهد طبيعي يميزه الهدوء والجمال، لتعيشي الرومانسية كما يجب أنْ تكون.

كاواي

هي أقدم جزيرة في أرخبيل هاواي، وتعدّ رابع أكبر جزيرة في الأرخبيل، تعرف أيضا باسم جزيرة الحديقة، وتضم الكثير من الجبال الخضراء المكتسية بالأشجار النادرة والزهور، وتعيش بالجزيرة مجموعة من الطيور النادرة والحيوانات الأليفة، تجعل من الجزيرة متنزهاً في غاية الروعة، بالإضافة إلى الأحياء المائية النادرة التي تعيش بالقرب من شواطئ الجزيرة.

فيرونا

فيرونا، مدينة ساحرة تقع في الجزء الشمالي من إيطاليا، تتميز بغناها الفني ومناسباتها السنوية المتنوعة، مثل موسم الأوبرا الأرينية والمهرجانات الغنائية والاستعراضية، كما أنها تعدّ متحفاً مفتوحاً للمعالم التاريخية الهامة، ومن بين أشهر المعالم في المدينة أرينا فيرونا، ومنزل “جولييت” معشوقة روميو الشهيرة، إنها مدينة العشق الأبدي.

أوشوايا

عاصمة محافظة أرض النار وجزر جنوب المحيط الأطلسي الأرجنتينية، تتمتع بطقس رائع طوال أيام السنة، ما يجعلها مزاراً سياحياً يقصده الباحثون عن الاستجمام من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بالطبيعة البكر الساحرة، وقضاء وقت أطول مع الشريك دون إزعاج أو منازع.

ميكونوس

تقع جزيرة ميكونوس ضمن بحر إيجه، في جنوب وسط اليونان، وتضم الجزيرة مجموعة من الأحياء القديمة التي تعود لقرون طويلة ماضية، ما يجعلها متحفاً مفتوحاً للتراث الروماني القديم، وتقع المدينة على الجبال المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ويميزها الطقس البديع عن باقي مدن أوروبا، ووسط هذه الحياة والساحل البديع وطواحين الهواء المنتشرة على طول ساحل الجزيرة، ستجدين وقتاً جيداً لقضاء أوقات رومانسية لا تنسى.

بودابيست

مدينة بودابيست هي عاصمة المجر، وتعد من أروع المدن الأوروبية، حيث تقع على امتداد نهر الدانوب، وتتميز المدينة بالهدوء والجمال، فهي مدينة قديمة أسست على أنقاض مدينة أكوينكم الرومانية، ما يشعرك بالسفر عبر الزمن كلما مررتِ في أحيائها القديمة. كما تضم المدينة مجموعة من الفنادق والمطاعم والمتنزهات التي حافظت على أصالتها وعلى طابعها القديم، ولا يمكن أن تزوري بودابيست دون أن تكتشفي قلعة بودا، وشارع أندراسي وساحة الأبطال بالإضافة إلى رحلة مميزة بالترام وسط المدينة.

بالي

تعتبر بالي من أشهر جزر أندونيسيا الساحرة، بمناظرها الطبيعية المتنوعة من التلال والجبال، والسواحل الوعرة والشواطئ الرملية، وحقول الأرز الخصبة والتلال البركانية الجرداء، كل هذا يوفر خلفية خلابة لثقافة ريفية روحية عميقة، حيث يصفها الكثيرون بأنها الجنة على الأرض، وفي جزيرة بالي يمكنك ركوب الأمواج والغوص، وزيارة عدد كبير من المعالم الثقافية والتاريخية والأثرية.

أغرا

أغرا، مدينة الأساطير في الهند، ومن أشهر معالمها “تاج محل” القصر الذي بناه الإمبراطور الإسلامي شاه جهان وفق الهندسة المعمارية المنغولية في القرن السابع عشر لتخليد زوجته، ما يجعل أسطورة العشق تحيط بالمكان، وتبعث على الرومانسية في رحاب هذا المبنى الضخم الذي يخلد أعظم قصص الحب من الثقافة العالمية.

فيينا

بسبب تراثها التاريخي والثقافي الذي لا يصدق، فإن فيينا في النمسا هي وجهة أساسية للعشاق، حيث العربات التاريخية التي تجرها الخيول، وجولة في نهر الدانوب، لتشاهدي المدينة بأكملها، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المثالية التي تقدمها فيينا، لتستمتعي بعطلة رومانسية لا مثيل لها.

الدار البيضاء

الدار البيضاء هي أكبر مدينة في المغرب العربي، وهي واحدة من أكثر المدن إثارة للإعجاب بسبب تاريخها وتأثيرها الثقافي، ومن أشهر معالمها مسجد الحسن الثاني، أطول مسجد في العالم، ولكن من الناحية الثقافية، كان تأثير هذه المدينة أكبر بفضل فيلم “الدار البيضاء”، وهو من أكثر أفلام الحب الأسطورية في التاريخ، بطولة همفري بوجارت، وإنغريد بيرغمان.