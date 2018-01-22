المالكي: فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوما إضافيا لإيصال المساعدات

فهمي محمد(صدى):

قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي،اليوم الإثنين، إنه يوجد 17 ممرًا آمنًا من 6 مواقع؛ لإيصال المساعدات إلى اليمن.

وأضاف ” المالكي ” في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية تحالف دعم الشرعية باليمن، أنه سيتم تعزيز منظومة التفتيش الشاملة لكافة السفن القادمة لموانيء اليمن.

وتابع: ” نؤكد الالتزام الكامل بحماية الموظفين العاملين في المجال الإغاثي” ، مضيفًا أنه سيتم : فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوما إضافية لإيصال المساعدات.