المعارضة القطرية: جمعيات النظام بالخارج تدفع أفراد المجتمعات إلى عقائد متطرفة

طلال الضوي(صدى):

أوضحت المعارضة القطرية، أن جمعيات النظام القطري في الخارج، تعمل على تغيير الهوية الثقافية للشعوب والمجتمعات، وتدفع أفرادها إلى عقائد متطرفة.

وقالت المعارضة القطرية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” هل يعرف شعبنا الحبيب أنه بسبب التمويل المشبوه لجمعيات النظام القطري في الخارج ، تضرر الكثير من أفراد هذه المجتمعات؟ “.

وأضافت : ” لقد اتضح أن هذه الكيانات تريد أن تغير من الهوية الثقافية للشعوب والمجتمعات وتدفع أفرادها إلى عقائد متطرفة تتعارض مع وجودها وفي الوقت نفسه تشوه ديننا المتسامح الذي يرفض الإرهاب والعنصرية المرتبطان بتميم وحاشيته وجزيرته “.

واختتمت: ” التغيير قادم لم نعد نستطيع أن نحصي يوميا الكم الهائل من المواد السلبية عن دولتنا الحبيبة… وكلها بسبب هذا النظام البائد.

والأمر لم يعد يقتصر على شخصية معينة أو وسيلة إعلامية أجنبية. بل وصل الأمر إلى أفراد المجتمعات العاديين في المنطقة العربية وخارجها ” .