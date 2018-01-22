أسر الطائف تتعرض للنصب الضريبي ببعض المطاعم

عبدالعزيز القثامي (صدى):

قامت بعض المطاعم بمدينة الطائف باستغلال العديد من الأسر والأفراد ماديًا، وذلك عن طريق حصولهم على المقابل المادي المالي من حساب المواطن في رفع أسعار الوجبات بطريقة غير مبررة.

وارتفعت قطعة الدجاج الى 32 ريال بدلًا من 24 ريال في السابق بفارق 8 ريالات، وهو مايعني رفع الأسعار بنسبة لاتقل عن 25 %, إضافًا إلى ضريبة بواقع 5 %.

كما تراوحت الارتفاعات في أسعار الوجبات الآخري مابين ريالين وست ريالات، وهومايعد ارتفاع كبير، وجاء ذلك وسط مطالبات بضرورة إجبار المطاعم بالأسعار المعتمدة قبل صرف حساب المواطن.