قرقاش: التقسيم الجنسي والعرقي لا مكان له في الإمارات

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن سياسات التقسيم على أساس الجنس أو العرق لا مكان لها في الإمارات.

وأوضح ” قرقاش ” خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن دولة الإمارات يُنظر إليها كنموذج للتسامح في العالم العربي أجمع.

وأشار على أن قيادة الإمارات تسعى إلى تحقيق المجتمع المنفتح الذي يتقبل الآخر، قائلًا ” قائلًا ” جاهزون لمنع كل من يحاول نشر الكراهية في الإمارات “.

كما لفت إلى أن الإمارات تقدمت في عملها لتمكين المرأة على مستوى الإنجازات، حيث تؤدي منفعة المراة إلى المنفعة العامة في المجتمع، مؤكدًا أن الدولة ستستمر في بناء مؤسسات وطنية تحمي حقوق الإنسان وتدعمها.