” آل جابر ” : إيران تستهدف تدمير المؤسسات اليمنية ونشر الفوضى

فهمي محمد(صدى):

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، اليوم الاثنين، إن مركز ” إسناد ” يتولى الإشراف على تنفيذ الخطة الإنسانية في اليمن، متابعًا: ” نسعى لوصول المساعدات إلى جميع المناطق اليمنية ” .

وأضاف ” آل جابر ” في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن التحالف يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مشيرًا إلى أن الحوثيون رفضوا الالتزام بما وقعوا عليه في المفاوضات.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية عملت على تدمير اليمن؛ تنفيذًا لسياسات إيران، موضحًا أن إيران تستهدف تدمير المؤسسات و نشر الفوضى على الأراضي اليمنية.