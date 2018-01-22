جزائري يحيل سيارته الخاصة إلى عربة إسعاف
سخَّر شاب جزائري في ولاية باتنة، سيارته الخاصة إلى نقل المرضى داخل وخارج البلاد إلى تونس، مجاناً.
وقال الشاب إن مبادرته الخيرية، ستبدأ بالانطلاق من ولاية باتنة إلى الوجهة المحددة للمريض.
وكانت المبادرة قد لاقت استحساناً كبيراً من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41624 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياسلام ,,
,, بيض الله وجهه وفرج كربته ورزقه من حيث لايحتسب وبارك له فيما وهبه ,,, آمين ,,
,, لمثل هاالأخبار ينشرح الصدر ويحس باالخير والأنس والألفه ، يعم ارجاء الوطن العربي الإسلامي ،،،
,, كثر الله من امثالك يا اخونا الجزائري ، وأسأل الله ان يوفقك ويسدد على دروب الخير خطاك ,, آمين ,,