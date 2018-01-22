جزائري يحيل سيارته الخاصة إلى عربة إسعاف

الجزائر(صدى):

سخَّر شاب جزائري في ولاية باتنة، سيارته الخاصة إلى نقل المرضى داخل وخارج البلاد إلى تونس، مجاناً.

وقال الشاب إن مبادرته الخيرية، ستبدأ بالانطلاق من ولاية باتنة إلى الوجهة المحددة للمريض.

وكانت المبادرة قد لاقت استحساناً كبيراً من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.