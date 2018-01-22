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احتجاجات بـ ” تونس ” للمطالبة بفرصة عمل في الـ ” المتلوى “

احتجاجات بـ ” تونس ” للمطالبة بفرصة عمل في الـ ” المتلوى “
تونس(صدى):

عادت احتجاجات التونسيين مجددًا اليوم الإثنين، مطالبين بفرص عمل في بلدة ” المتلوي ” الغنية بالفوسفات، وذلك بعد أيام قليلة من هدوء الاحتجاجات التي نشبت، اعتراضًا على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

واطلقت الشرطة التونسية قنابل الغاز لتفريق المحتجين، في حين أغلق المحتجون في ” المتلوى ” الطرق وأحرقوا سيارات؛ احتجاجًا على النتائج النهائية التي أعلنتها شركة فوسفات ” قفصة ” .

ويُذكر أن هذه الاحتجاجات، جاءت على خلفية المطالبة بفرض عمل؛ واعتراضًا على نتائج اختبار التعيين، التي قالوا إنه يشوبها محاباة وغموض، على حد قولهم.


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