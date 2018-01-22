” ليفاندوفسكي ” أفضل هداف أجنبي في تاريخ البايرن

نواف السالم(صدى):

حطم البولندى ” روبرت ليفاندوفسكي ” مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، الرقم القياسي بعد الهدفين الذي سجلهم في مرمي نادي ” فيردر بريمن ” في المباراة التى جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات البوندسليجا.

و يصل بذلك عدد أهداف ليفاندوفسكي لـ94 هدفًا بعد 114 مباراة في البوندسليجا مع الفريق البافاري، متخطيًا اللاعب الهولندي ” آريين روبن ” والذي سجل 93 هدف، ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ بايرن ميونخ.

وبالرغم من تفوق ليفاندوفسكى بهذا الرقم على كلاوديو بيزارو مهاجم بايرن السابق والذي سجل 87 هدفًا في وقت سابق من هذا الموسم، إلا أن الأخير يبقى أفضل هداف أجنبي في البوندسليجا بشكل عام برصيد 191 هدفًا.

يُذكر أن ليفاندوفسكي سجل في جميع المباريات الـ9 التي خاضها البايرن على ملعبه هذا الموسم في البوندسليجا، وهو إنجاز غير مسبوق.