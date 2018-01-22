منافسة شرسة في الدوري الفرنسي عقب سقوط باريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

تتواصل عروض المتعة والإثارة في مبارايات الدوري الفرنسي؛ للتنافس على ترتيب الفرق المشاركة بالبطولة بموسم 2017-2018.

نجح بوردو في الفوز على نانت بهدف دون رد واقتناص ثلاث نقاط منه، بينما فاز مونبيليه على نادي تولوز بثنائية مقابل هدف، واستطاع رين الفوز على أنجيه بهدف دون رد وحسّن بذلك مركزه في ترتيب الدوري الفرنسي.

وفاجأ نادي تروا الجميع واقتنص ثلاث نقاط ثمينة من فريق ليل، بينما فاز فريق ستراسبورج بثلاثية مقابل هدفين على نادي ديجون.

وجدير بالذكر، أن نادي باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة، بينما احتل ليون المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وجاء مارسيليا في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.