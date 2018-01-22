” الصنيع ” عن احتراف ” المولد ” : الفرص لا تعوض
كشف حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد، عن اسباب السماح لـ لاعبه فهد المولد بالانتقال إلى ليفانتي الإسباني؛ عقب غضب الجماهير واعتراضهم.
وقال ” الصنيع ” إنه يتفهم اعتراض الجماهير، موضحًا أن الفرصة جاءت للاعب، والفرص لا تعوض، وعلى الاتحاد مواكبه الأحداث.
وأضاف ” الصنيع ” أن انتقال ” المولد ” هو نقلة نوعيه للرياضة في المملكة، موضحًا أن تأهيل فهد المولد، في معسكر بنادي مانشستر يونايتد، الشهر الماضي، ساعده على أن يعود بشكل أفضل.
صداوي[ عدد التعليقات: 1578 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت على نياتك شالوه من طريق النصر والأهلي في المبارايات القادمه .6 شهور ماراح تضيف للاعب شئ وبيكون احتياط أغلب المباريات والفريق يحتل المركز قبل الأخير . الاحتراف الحقيقي لسنوات وليس لأشهر وأفهم يافهيم.
سالم الدوسري أفضل لاعب هلالي حاليا شالوه وأفهم يافهيم. لاعب النصر لن يقدم إضافه لهم هذا الموسم في النصر مع تسجيل لاعبين جدد فلن يتضرر الفريق .
الأهلي لم يتم اختيار أي لاعب مؤثر وأفهم يافهيم 😂