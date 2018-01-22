” الصنيع ” عن احتراف ” المولد ” : الفرص لا تعوض

نواف السالم(صدى):

كشف حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد، عن اسباب السماح لـ لاعبه فهد المولد بالانتقال إلى ليفانتي الإسباني؛ عقب غضب الجماهير واعتراضهم.

وقال ” الصنيع ” إنه يتفهم اعتراض الجماهير، موضحًا أن الفرصة جاءت للاعب، والفرص لا تعوض، وعلى الاتحاد مواكبه الأحداث.

وأضاف ” الصنيع ” أن انتقال ” المولد ” هو نقلة نوعيه للرياضة في المملكة، موضحًا أن تأهيل فهد المولد، في معسكر بنادي مانشستر يونايتد، الشهر الماضي، ساعده على أن يعود بشكل أفضل.