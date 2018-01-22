” التخصصات الصحية ” توقع اتفاقية لإنشاء أكاديمية لطب الأسرة في المملكة

نايف السالم(صدى):

وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم اتفاقية تعاون مع الكلية الملكية الإيرلندية لطب الأسرة، لإنشاء أكاديمية الدراسات العليا لطب الأسرة في مدينة الملك فهد الطبية ومدينة الملك سعود الطبية، بحضور معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وذلك بمقر وزارة الصحة في الرياض.

ومثل ” الهيئة ” في توقيع الاتفاقية، الأمين العام الدكتور أيمن عبده، فيما مثلها من الجانب الأيرلندي رئيس الكلية الملكية الإيرلندية جون جيلمن.

وأوضح الدكتور أيمن عبده، أن تخصص طب الأسرة يمثل احتياجاً متزايداً في المملكة حيث تحتاج المملكة الى تأهيل 2000 طبيب أسرة سنويا على الأقل مقارنة بما يتم تأهيلهم حاليا (300 – 350 طبيب سنويا) لمدة 20 سنة مقبلة للوصول الى النسب المقبولة عالميا بين أطباء الاسرة وعدد السكان.

ولفت إلى أن التوجه العالمي بما فيه توجه المملكة هو الاعتماد على أطباء الأسرة في تفعيل دور مراكز الرعاية الأولية لتقديم جزء كبير من الخدمات الصحية بمستوى متميز.

وأضاف أن الهيئة ستعمل على دعم هذا التخصص من خلال عقد الشراكات مع عدد من الجهات الأكاديمية العالمية لتلبية الحاجة في مجال التدريب الصحي، وتحقيق أقصى استفادة للكوادر الصحية الوطنية، منوها بالخطة الاستراتيجية للهيئة وما تتضمنه من أهداف لتأهيل كوادر صحية ترفع مستوى القطاع الصحي والمحافظة على مأمونية المهنة.