حلول بسيطة للتغلب على مشاكل المعدة أثناء فترة الحيض

فيينا(صدى):

أرجعت مجلة ” وومان ” النمساوية مشاكل المعدة أثناء فترة الحيض لدى المرأة على مواد تعرف باسم “بروستاجلاندين” ، وهي مواد يفرزها الجسم بكثرة أثناء الدورة الشهرية.

وأوضحت المجلة أن هذه المواد تعمل على تنشيط حركة الأمعاء، ما يتسبب في الإصابة بالإسهال كما يمكن حدوث تفاعلات مع الهرمون الأنثوي ” بروجستيرون ” ما يؤدي إلى الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

ويجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكر والأحماض الدهنية غير المشبعة لمواجهة متابع المعدة أثناء الدورة الشهرية؛ حيث تتسبب هذه الأطعمة في تهيج الأمعاء، بالإضافة إلى البقوليات لما تسببه من انتفاخات.

وأشارت إلى أنه يجب تنازل الأطعمة سهلة الهضم مثل الأسماك والمكسرات، وتناول شاي الشمر أو شكاي الكراوية أو اليانسون وزهور البابونج، لفوائدهم في تهدئة الأمعاء.