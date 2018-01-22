” الترفيه ” : حققنا نجاح واسع خلال إجازة منتصف العام الدراسي

حمود العنزي(صدى):

استطاعت الهيئة العامة للترفيه، تحقيق نجاح واسع خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتي جاءت تحت حملة ” لا تفكر تسافر ” ، والتي شملت أكثر من 40 فعالية في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة، أن الفعاليات شهدت حضورًا كثيفًا، تجاوز 3 ملايين زائر، مُعلنة بذلك انها اقتربت من نصف عدد حضور فعاليات العام 2017، والتي قدرت أعدادها بحوالي 8 ملايين زائر، خلال عشرة أيام فقط.

كما أوضحت الهيئة أن برنامجها قد اعتمد على التنوع الجغرافي؛ ليشمل معظم مدن المملكة، وأشارت إلى أنها تهدف لتوفير المزيد من الخيارات الترفيهية، لكافة أفراد المجتمع، من المواطنين والمقيمين في جميع المواسم.