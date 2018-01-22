بالصور.. نجاح تجربة فرضية لإخلاء الركاب في حادث تصادم قطار بجمال سائبة

سعيد العجل(صدى):

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة المجمعه مع عدد من الجهات الحكومية خطة فرضية شاملة لمعالجة حادث اصطدام قطار ركاب وذلك بالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وشملت الفرضية على جميع أعمال الدفاع المدني من إطفاء، وإنقاذ، وإخلاء، وتطهير، وإسعاف، وفرز المصابين، فيما قامت الجهات الحكومية في المجمعة: الهلال الأحمر وشرطة المجمعة والمرور والامانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بأدوارها المناطة بها في مثل هذه الحالة، وتكللت جميع الأعمال بنجاح تام.

وبدأت الفرضية بتلقي الدفاع المدني بلاغًا الساعة 12:43 بإصطدام قطار بجمال سائبه شمال محافظة المجمعه، تم التحرك على إثره بفرق من الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة، وعزلت منطقة الحادث، وأنشئت مناطق إسناد وفرز إصابات، بينما قامت الجهات المشاركة بتنفيذ أعمالها المختصة في مثل هذه الحوادث.

وهدفت الفرضية إلى الوقوف الفعلي على قدرة العاملين على مجابهة الحوادث والتصرف السليم وإخلاء ركاب القطار في حالات الحوادث لا سمح الله بالطرق السليمة وحسن استخدام وسائل السلامة المتوفرة، مع تحديد السلبيات التي تعترض عمل الفرق الميدانية، وتشكيل فرق استجابة للحالات الطارئة في المنشآت الهامة وتحديد الواجبات المنوطة بهم، لتكون بمثابة الإطار العملي المنظم لتنفيذ خطط الدفاع المدني في سبيل حماية الأرواح والممتلكات مع الجهات المسؤولة.

