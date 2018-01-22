” المطلق ” ينتقد سلوك المسلمين في الخارج.. ويؤكد: الإسلام يدعو للحفاظ على البيئة

عادل الحربي(صدى):

حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، اليوم الإثنين، من عكس صورة سلبية عن الإسلام في الخارج وتشويه صورته الحقيقة من خلال الممارسات الخاطئة.

وطالب ” المطلق ” المسلمين بشكل عام بالمحافظة على البيئة وعلى نظافتها، مؤكدًا أن توجيهات الإسلام تدعو المسلمين إلى المحافظة على جمال ونظافة البيئة والإحسان لمن حولهم.

وانتقد ممارسات بعض المبتعثين والأسر التي عكست صورة سيئة عن الإسلام في الدول الغربية، مؤكدًا أن بعض الناس لا يكترثون من أجل المحافظة على البيئة والحدائق والمنتزهات العامة ويقدمون على تشويه جمالها بالمخلفات.

يُذكر أن رد ” المطلق ” جاء عن تساؤل حول اهمية المحافظة على البيئة ضمن برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى، قائلًا ” لابد أن يشعر الناس أن المسلمين نظيفون يحافظون على البيئة ولا يشوهونها ويغادرن المكان مثل ما وجدوه نظيفاً ومرتب “.