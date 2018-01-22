بقيادة المملكة.. تفاصيل الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن تتضمن عدة مبادرات.

وأوضح البيان أن العملية تشمل تبرعًا لجهود المنظمات الإنسانية الدولية في اليمن، وتجهيز 17 ممرًا بريصا آمنًا من 6 مواقع حدودية؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

كما أضاف أنه سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية للموانيء في اليمن وتدشين جسر جوي إلى مأرب، و فتح معبر الخضراء الحدودي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن

وأشار البيان الختامي إلى أن العملية الإنسانية تتضمن المساهمة بـ1.5 مليار دولار لتمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى إيداع ملياري دولار في المصر فالمركزي اليمني؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

يُذكر أن وزراء خارجية دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اجتمعوا، اليوم الاثنين، في الرياض؛ لإطلاق أكبر خطة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018.