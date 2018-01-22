بالفيديو.. أمين يخرب مكياج زوجته خلود ورد فعل صادم للأخيرة
شاركت الدكتورة خلود مقطع فيديو لها برفقة ابنتها خلود الصغيرة وزوجها أمين ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد لحظة تخريب أمين لمكياجها .
وظهرت خلود في الفيديو وهي تتحدث مع ابنتها خلود الصغيرة وتلاغيها ، ثم أتى زوجها أمين وكانا يغنيان مع إحدى الاغنيات العربية وأثناء ذلك قام أمين وبوضع يده على وجهها ما أسفر عن تخريب مكياجها .. فصرخت خلود ” أمين ليش .. إيش سويت أمين ” .
يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 41624 ] نشر منذ 2 ساعتين
من تكون هاالخلود ؟؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6175 ] نشر منذ 2 ساعتين
قص لزق