  • الإثنين 22

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. أمين يخرب مكياج زوجته خلود ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. أمين يخرب مكياج زوجته خلود ورد فعل صادم للأخيرة

بالفيديو.. أمين يخرب مكياج زوجته خلود ورد فعل صادم للأخيرة
متابعات(صدى):

شاركت الدكتورة خلود مقطع فيديو لها برفقة ابنتها خلود الصغيرة وزوجها أمين ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد لحظة تخريب أمين لمكياجها .

وظهرت خلود في الفيديو وهي تتحدث مع ابنتها خلود الصغيرة وتلاغيها ، ثم أتى زوجها أمين وكانا يغنيان مع إحدى الاغنيات العربية وأثناء ذلك قام أمين وبوضع يده على وجهها ما أسفر عن تخريب مكياجها .. فصرخت خلود ” أمين ليش .. إيش سويت أمين ” .

يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.

 

#دكتوره_خلود 😂🌸

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 41624 ] نشر منذ 2 ساعتين

من تكون هاالخلود ؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *