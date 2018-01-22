بالفيديو.. أمين يخرب مكياج زوجته خلود ورد فعل صادم للأخيرة

متابعات(صدى):

شاركت الدكتورة خلود مقطع فيديو لها برفقة ابنتها خلود الصغيرة وزوجها أمين ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد لحظة تخريب أمين لمكياجها .

وظهرت خلود في الفيديو وهي تتحدث مع ابنتها خلود الصغيرة وتلاغيها ، ثم أتى زوجها أمين وكانا يغنيان مع إحدى الاغنيات العربية وأثناء ذلك قام أمين وبوضع يده على وجهها ما أسفر عن تخريب مكياجها .. فصرخت خلود ” أمين ليش .. إيش سويت أمين ” .

يشار إلى أن الدكتورة خلود هي زوجة أمين وهو شاب أردني من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، اشتهرت قصتهما بعد دعاية قام بها لفستان زفافها والتي كانت ترتديه برفقة 3 فتيات أخريات.