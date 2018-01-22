التحاق عدد من لاعبي الفتح لمنتخب الدراجات قبل البطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

ضم المنتخب الوطني للدراجات عددًا من لاعبي نادي الفتح للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار، والتي من المقرر أن تُقام في ماليزيا من 1439/5/12 هـ إلى 1439/6/5 هـ.

وقال نادي الفتح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ضم المنتخب السعودي للدراجات عددًا من لاعبي نادي الفتح للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار والتي ستقام في ماليزيا “.

ومن بين اللاعبين المنضمين للقائمة: أيمن الحبرتي، وناصر البراهيم، وحسن الجمعة، عبدالعزيز الخويتم، وعبدالرحمن السلطان، الحسن المؤمن.