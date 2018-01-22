التحاق عدد من لاعبي الفتح لمنتخب الدراجات قبل البطولة الآسيوية
ضم المنتخب الوطني للدراجات عددًا من لاعبي نادي الفتح للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار، والتي من المقرر أن تُقام في ماليزيا من 1439/5/12 هـ إلى 1439/6/5 هـ.
وقال نادي الفتح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ضم المنتخب السعودي للدراجات عددًا من لاعبي نادي الفتح للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار والتي ستقام في ماليزيا “.
ومن بين اللاعبين المنضمين للقائمة: أيمن الحبرتي، وناصر البراهيم، وحسن الجمعة، عبدالعزيز الخويتم، وعبدالرحمن السلطان، الحسن المؤمن.
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