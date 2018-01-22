8 أسباب أساسية وراء رائحة الفم الكريهة

متابعات(صدى):

يعاني الكثيرمن الناس من رائحة الفم الكريهة، مما يتسبب في إحراج المصاب بها، وتكمن المشكلة في أن الأشخاص ليس لديهم علم بأن أحيانا قد يكونوا هم السبب الرئيسي في ذلك .

وفي هذا السياق أكد أخصائي طب وجراحة الأسنان بأحد مستشفيات القاهرة الدكتور عبدالله بهاء الدين، أن أسباب رائحة الفم الكريهة متعددة، فأحيانا تكون بسبب مشاكل صحية تتعلق بأمراض فى الجسم، أوعادات يومية خاطئة أو أنواع أطعمة معينة.وأشار طبيب الأسنان أن أبرز 8 أسباب لرائحة الفم الكريهة تشمل التالي:-

تتسبب بعض أنواع الطعام مثل البصل والثوم وبعض التوابل الأخرى ذات الروائح النفاذة في رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلي منتجات الألبان، والقهوة.

– عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان بشكل يومي وإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان، يسبب رائحة الفم الكريهة؛ حيث تتجمع البكتيريا على جزيئات الطعام المتبقة داخل الأسنان، كما نصح باستخدام غسول فم يوميا.

– يُعَد التدخين من مسببات رائحة الفم الكريهة، كما أن التبغ ومنتجاته من سجائر وغيرها من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض اللثة، والتي قد تصل إلى السرطان.

– يساعد اللعاب على تطهير الفم وإزالة الجسيمات المسببة للروائح الكريهة، ويتسبب جفاف الفم في ظهور الرائحة الكريهة للفم؛ الأمر يحدث بشكل طبيعي أثناء النوم ويزيد بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين ينامون وأفواههم مفتوحة.

– تُعَد رائحة الفم الكريهة أحد المشاكل المصاحبة دوماً لالتهاب الجيوب الأنفية؛ وذلك بسبب امتلاء الجيوب بالمخاط، والذي سرعان ما يفرز رائحة كريهة عند تكدسه؛ الأمر الذي يصل إلى مجرى التنفس.

– تسبب التهابات الفم واللثة دائماً رائحة الفم الكريهة بسبب تكوّن البكتيريا؛ لذا يُنصح بالمضمضة بماء وملح بعد كل وجبة إذا كان لديك قرحة في الفم، أو أي التهاب باللثة، أو خضعت لجراحة بالفم.

– تتسبب بعض الأدوية مثل أدوية: (ضغط الدم المرتفع، الاكتئاب، الحساسية، وقرحة المعدة) في جفاف الفم؛ الأمر الذي يترتب عليه رائحة الفم الكريهة.

– يعاني مرضى السكر من رائحة الفم الكريهة، كما أن هناك حالات مرضية أخرى يعاني أصحابها من رائحة الفم غير المرغوب فيها، مثل مرضى التهابات الرئة، التهاب اللوزتين، والارتجاع المريئي لأحماض المعدة.