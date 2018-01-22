قانوني يوضح الفرق بين عقد المرابحة والإيجارة.. ويكشف الأفضل

نايف السالم(صدى):

أكد المحامي عبدالعزيز الطريقي، متخصص القانون، أن عقود التمويل مع البنوك طويلة المدى، مشيراً إلى ضرورة معرفةالعملية العلاقة التعاقدية وقراءة العقود جيداً لشراء المسكن.

وأضاف ” الطريقي ” في مداخلته ببرنامج ” أخباركم ” المذاع على فضائية ” المجد ” ، أن العلاقة التعاقدية لا تخرج عن عقدين، هما عقد المرابحة وعقد الايجارة التمويلية.

وأشار إلى عقد المرابحة يكون بين العميل والجهة المالية، حيث يتم شراء سلعة معينة لا تمتلكها الجهة لكن تشتريها وتقسطها أو تبيعها بأجل على العميل، موضحاً أن الايجارة التمويلية هي تأجير جهة مالية كالبنك لمدة أجرة محددة وتنتهي الإيجارة بتملكه للمستأجر.

وأكد ” الطريقي “، أن عقد المرابحة أفضل من عقد الإيجارة؛ نظراً لأن المرابحة تنتقل الملكية للعميل مباشرة.