أم وعشيقها يتركان طفلتها تحترق حتى الموت

واشنطن(صدى):

تسببت سيدة أمريكية في موت طفلتها الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات حرقاً حتى الموت.

ونشرت الشرطة الأمريكية مقطع فيديو يرصد لحظة القبض على الام وعشيقها أثناء سيرهما بالسيارة على الطريق السريع في بحيرة بارك بجورجيا.

ولقيت الطفلة حتفها بعد أن احترقت داخل حمام، بينما كانت أمها تصنع الفطائر في المطبخ، وكان ” صديقها ” مشغولاً في غرفة أخرى ، فيما وصف الطبيب الشرعي حالة الطفلة بـ”أسوأ حالة لمعاملة طفلة” شاهدها في حياته.

وقال المسؤولون إنّ الطفلة عثر عليها يوم رأس السنة الميلادية في حمام منزل متنقل، حيث كان جلدها محترقاً بالكامل.