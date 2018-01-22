” الجوز والفول السوداني ” للتخفيف من متاعب مرضى الربو

برلين(صدى):

أعلنت الرابطة الألمانية لعيادات طب الرئة، عن أغذية معينة تخفف من متاعب مرضى الربو؛ لاحتوائها على نوع معين من فيتامين E الذي يحمل اسم ” جاما توكوفيرول “.

وأوضحت الرابطة أن الأغذية التي تحتوي على هذا النوع من الفيتامين الذي يمتاز بتأثير مضاد للالتهابات بالإضافة إلى طرد المخاط، تتمثل في الجوز والفول السوداني وزيت الصويا وزيت السمسم.

كما أشارت إلى أن فيتامين E يمتاز بالعديد من الفوائد الصحية لحسم الإنسان بشكل عام وليس الرئة فقط، حيث يعتبر من الفيتامينات المفيدة للقلب والأوعية الدموية.