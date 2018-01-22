محافظ جدة يشيد بجهود منظومة الأمن خلال إجازة الربيع

نايف السالم(صدى):

عقد سمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، صباح اليوم، اجتماعاً بمسؤولي منظومة الأمن بالمحافظة، بعد انتهاء إجازة الربيع.

واطلع محافظ جدة، على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الإجازة حيث مرَّت الإجازة دون تسجيل حالات، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من منظومة الأمن والتعاون بينهم خلال الإجازة، وتقرير عن ما تم على أرض الواقع.

واعتبر سمو الأمير، أن منظومة الأمن لها دور كبير وفعال في نجاح الفعاليات والمهرجانات الذي انعكس إيجاباً لتحقيق الأهداف، مطالباً بنقل تقديره وشكره إلى أفراد الشرطة .