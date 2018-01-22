” زيدان ” : اختيار اللاعبين للمشاركة ليس سهل

نواف السالم(صدى):

قال المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان، إن فريقه مان بحاجة إلى الفوز الذي حققه على على ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة 20 من الدوري الإسباني بـ 7 اهداف مقابل هدف.

وأضاف ” زيدان ” ، أن الفوز دائمًا مهم للجميع ، مشيرًا إلى أنه أمر إيجابي تسجيل هذا الرقم الكبير من الأهداف في مباراة واحدة، قائلًا: ” علينا الاستمرار في هذا النسق “.

وفيما يتعلق بلاعبه إيسكو، قال : ” أنه لاعب مهم للغاية داخل الفريق وقدم مباريات رائعة في فترات كثيرة ماضية، موقعي كمدرب يجبرني على اتخاذ قرارات واختيار من يلعب، الأمر ليس سهلاً ولكنها وظيفتي “.

وطالب بدعم الجماهير للمهاجم كريم بنزيما، منتقدًا صافرات الاستهجان خلال المباراة.