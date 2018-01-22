إطلاق مكتب الأحوال المدنية بسجن أبها

أبها(صدى):

أطلق، وكيل إمارة منطقة عسير المساعد، عوض بن محمد عسيري، اليوم الإثنين، مكتب الأحوال المدنية بسجن أبها، مستمعاً إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها لنزلاء السجون.

من جانبه، أشار مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة، قاسم بن سعيد القرني، إلى أن المكتب سيقدم خدمات الأحوال المدنية، مشيراً إلى أنه يهدف إلى خدمة نزلاء السجن والسرعة في تقديم الخدمات لهم دون تكلفة الانتقال لمكاتب الأحوال المدنية.

وأكد ” القرني ” ، أن الأحوال المدنية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لكافة افراد المجتمع بما فيهم نزلاء السجون.