مصر تتسلم دعوة رسمية لحضور مؤتمر ” سوتشي ” حول سوريا

القاهرة(صدى):

أكدت الخارجية المصرية ، اليوم الاثنين، على دعمها للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا ومن أهمها القرار 2245.

ورحبت مصر بأي مبادرات أخرى مطروحة لحل الأزمة السورية طالما تأتي في تعزيز هذا الإطار، مؤكده استمرار دعمها للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ويلبي طموحات الشعب السوري.

كما أشار المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد ابو زيد، إلى أن مصر تسلمت دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر ” سوتشي ” حول سوريا والمقرر عقده نهاية الشهر الحالي بحضور القوى الوطنية السورية؛ لبحث آلية التوصل لحل سياسي لنزع فتيل الأزمة في البلاد.