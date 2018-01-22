الجدعان: المالية تنفق 450 مليار ريال رواتب للموظفين سنويا

نايف السالم(صدى):

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن الوزارة تنفق 450 مليار ريال سنوياً، كرواتب وبدلات لموظفي الدولة، مشيراً إلى أنها لا تملك معلومات تفصيلية عن الأجور.

وأوضح ” الجدعان ” ، أن لكل جهاز حكومي نظاماً خاصاً به ومختلف عن الأجهزة الاخرى، مناشداً وزارة الخدمة المدنية للعمل على معالجة أمر المعلومات التفصيلية عن الأجور.

وقال الوزير إن إستراتيجية الوزارة لجعل اقتصاد المملكة من بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030، ترتكز على 5 أشياء هي: تطوير سياسات مالية مستدامة، التخصيص الأمثل للموارد المالية، تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية، الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، تعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً.