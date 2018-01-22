بالصور.. خيركم والمسارات الرائدة تعقدان شراكة للاستفادة من ” مستشارك “

نايف السالم(صدى):

وقعت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة عقد شراكة مع المسارات الرائدة إحدى مكونات مجموعة التنميات القابضة لتقديم خدمة مستشارك وذلك لدعم قيادة الجمعية بالمشورة في المجالين الإداري والتقني، وتعزيز العمل المؤسسي المستدام وتطبيق الاستراتيجية في خيركم.

الشراكة التي وقعها رئيس خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي والرئيس التنفيذي لمجموعة التنميات القابضة المهندس أمجد الطويرش تهدف إلى تقديم استشارات للجمعية في مجالات إدارة الأداء المؤسسي، والعمليات ونظم الجودة، والتميّز المؤسسي، ونظام الـ ERP، والتوجه الاستراتيجي للجمعية.

من جهته أوضح مدير عام خيركم الأستاذ صابر بامخرمة أن الجمعية تسعى دوماً لتطوير وتنمية كافة المجالات الإدارية والتقنية والتعليمية فيما يعود بالنفع على حلقات القرآن وتنمية الإنتاجية، ولكي تكون خيركم أنموذجاً يحتذى به في العمل الخيري.

