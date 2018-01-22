الهيئة العامة للتراث الوطني والسياحة تستجيب لنداء السدحان

عادل الحربي(صدى):

استجابت الهيئة العامة للتراث الوطني والسياحة لنداء الفنان عبد الله السدحان، باسم أهالي شقراء إلى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر؛ لتفعيل دور لجنة السياحة بالمحافظة، وذلك كان بردها على تغريدته على تويتر بأنه سيتم رفع مقترحاته للإدارة المختصة.

وأكد السدحان خلال نداءه أن اللجنة وغيرها لم تنفذ أي شيء مما وعدت به، مشيرًا إلى أن التبرعات التي تم جمعها منذ سنتين لم يتم الاستفادة بها، قائلًا: ” صار المشروع سواليف “.

كما نشر فيديو عبر حسابة على تويتر يظهر تواجده بمنطقة ” سوق حيلوة التراثي ” والمحال التجارية بها مغلقة والمكان خالٍ من التجار والزبائن تمامًا.