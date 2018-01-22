بالصور.. محافظ جدة يطلق نموذج المنزل الآمن المتحرك

نايف السالم(صدى):

أطلق سمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، صباح اليوم، نموذج المنزل الآمن المتحرك تحت شعار ” سلامة منزلك أمان أسرتك “، للإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة.

يكذر أن المشروع عبارة عن باص متحرك يحمل شعار ورسالة توعوية، وسيتجول في المحافظة، حيث تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بزيارات لكافة الأجهزة والمؤسسات لتوصيل مفهوم اقتناء وسائل السلامة للمنزل.

وقدَّم العقيد طلال بديوي مدير مدني جدة، لسمو محافظ جدة، عرض تعريفي وفيلم قصير يوضح خطورة عدم الاهتمام بمتطلبات السلامة بالمنزل.