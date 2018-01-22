7 إجراءات يجب اتباعها للولادة طبيعيا

أماني الغامدي(صدى):

ترغب الكثير من الناسء في الولادة بشكل طبيعي، إلا أن هناك بعض العوامل التي تجبر الأطباء على إجراء عملية الولادة قيصرياً، خاصة بعد سن الـ35.

وهناك بعض الإجراءات التي ستساعد على الولادة طبيعياً، أو تسهل حدوث الإخصاب ومنها، تعديل نمط الحياة، بزيادة ساعات النوم، وتحسين جودته.

كما يعد تخفيف الوزن الزائد، وتحسين تدفق الدورة الدموية عن طريق النشاط البدني، مع تقوية عضلات الحوض، من ضمن هذه الإجراءات، إضافة إلى مواصلة التمارين الخفيفة والمشي بعد حدوث الحمل.

وكذلك التغذية المتوازنة، بزيادة حصة الخضروات والفواكه والمكسرات والحليب قليل الدسم والبروتين الخالي من الدهون، والحد من كمية النشويات، وتفادي المخبوزات الجاهزة.

وتشمل الإجراءات تحسين الرابطة الزوجية، خاصة مع وجود تقلبات في المزاج خلال هذه المرحلة، والحاجة إلى تقوية الصلة الحميمية مع الزوج، وزيارة طبيب الأسنان، وعلاج أية مشاكل في اللثة أو تسوس الأسنان.

أما في حالة وجود مشاكل بالمفاصل فلابد من مراجعة الطبيب، واتباع التوصيات العلاجية بما في ذلك العلاج الطبيعي لتقوية عضلات المفاصل.