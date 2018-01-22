طريقة وحيدة لحرق الدهون أثناء الجلوس
أظهرت نتائج دراسة أجريت في جامعة إلينوي، أن القيام ببعض التمارين الخفيفة أقناءا لجلوس لمدة 15 دقيقة، يزيد التمثيل الغذائي بنسبة 17% مقارنة بالذين يجلسون دون حركة، وبنسبة 7% مقارنة بالوقوف.
فيما أشارت الدراسة، إلى أن النمط الحياة المستقرة التي يجلس فيها الإنسان طول النهار بين العمل والبيت، يضعف التمثيل الغذائي، ويزيد من احتمالية السمنة، عكس الحركة أثناء الجلوس التي تزيد من حرق الدهون.
وحذّرت نتائج الدراسة، من ارتباط الجلوس الكثير بالمشكلات الصحية الكبيرة، ومنها السرطان والقلب والسكري.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6925 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني حتى وحنا جالسين لازم نتحرك😈😂باقي وحنا نآكل ونشرب تكمل✌☺😁
ابوباسم[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 1 ساعة
مظلومين اللي كنّا نقولهم مستلجين من كثر حركتهم .وهم جالسين اثرهم يتمرنون ويحرقون ياشين الظليمه””
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 1 ساعة
* ف الحركة بركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 1 ساعة
للمعلومية = ترى حتى الأكل والشرب تعتبر حركات ( اليد – الكوع – الفم – البلعوم )