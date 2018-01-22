طريقة وحيدة لحرق الدهون أثناء الجلوس

واشنطن(صدى):

أظهرت نتائج دراسة أجريت في جامعة إلينوي، أن القيام ببعض التمارين الخفيفة أقناءا لجلوس لمدة 15 دقيقة، يزيد التمثيل الغذائي بنسبة 17% مقارنة بالذين يجلسون دون حركة، وبنسبة 7% مقارنة بالوقوف.

فيما أشارت الدراسة، إلى أن النمط الحياة المستقرة التي يجلس فيها الإنسان طول النهار بين العمل والبيت، يضعف التمثيل الغذائي، ويزيد من احتمالية السمنة، عكس الحركة أثناء الجلوس التي تزيد من حرق الدهون.

وحذّرت نتائج الدراسة، من ارتباط الجلوس الكثير بالمشكلات الصحية الكبيرة، ومنها السرطان والقلب والسكري.